To potvrdila i mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích Markéta Slabová. V porovnání s loňským rokem poklesla návštěvnost o 108 tisíc lidí, tedy téměř o 14 procent. „Propad je daný tím, že památky s celoročním provozem měly od ledna do poloviny března otevřeno, letos se zimní sezona kvůli lockdownu vůbec neuskutečnila,“ vysvětlila Slabová.

Ve srovnání s předminulým rokem je rozdíl ještě znatelnější. „K 31. říjnu 2019 jsme evidovali téměř jeden milion sto tisíc turistů, to je o 40 procent více než letos,“ konstatovala mluvčí NPÚ.

Grafika Deník. Návštěvnost jihočeských kulturních památek za poslední tři roky.Zdroj: Deník/ Redakce

Ve srovnání s předcovidovým obdobím je největším propadákem českokrumlovský zámek, kam zavítalo o 224 tisíc turistů méně (propad 61 %), na Hlubokou o 138 tisíc lidí méně (propad 49 %). „Jedinou památkou, která se může pochlubit vyšší návštěvností než v loňském roce, je zámek Kratochvíle,“ upozornila na zajímavost.

Prohlédlo si ho téměř 41 tisíc návštěvníků, to je o 20 procent více než loni.

Dlouhodobě nejvyhledávanějším zámkům Hluboké a Českému Krumlovu poklesla návštěvnost v průměru o čtvrtinu. Na českokrumlovský zámek přišlo letos od ledna do října o 47, 5 tisíc návštěvníků méně než loni, na Hlubokou o 40 tisíc méně. „Ovšem nejvýraznější pokles návštěvnosti zaznamenal hrad Rožmberk,“ upozornila mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích Markéta Slabová s tím, že tam zavítalo oproti loňské sezóně o 28 procent lidí méně.

Za poklesem návštěvnosti i výnosů stojí dle Slabové zkrácená návštěvnická sezona a přetrvávající protiepidemická opatření. „Do nového roku jsme vstupovali v lockdownu, takže památky s celoročním provozem jako je například Český Krumlov, Hluboká nebo Třeboň, zůstaly v zimním období a na začátku jara zavřené. Hlavní sezona začala s dvouměsíčním zpožděním, tedy až v červnu, běžně památky otevírají lidem už od dubna,“ upozornila mluvčí NPÚ.

Protiepidemická opatření se také dotkla samotné organizace prohlídek, kdy byl počet návštěvníků ve skupinách omezen nejprve na 9 osob. Například na Hluboké je dle jejích slov běžný počet turistů na hlavní trase 50 osob. „Stále přetrvává nařízení, že návštěvníci musejí mít po dobu prohlídky v interiérech zakryté dýchací cesty. To řadu turistů odrazuje, a proto dávali přednost návštěvě hradních areálů a objektům s venkovními prohlídkami. Památkám s mezinárodním věhlasem, Krumlovu a Hluboké, citelně chybí zahraniční turisté, zejména z Číny a Ruska,“ uvedla postřeh.

V souvislosti s kratší sezonou a poklesem návštěvnosti došlo i k propadu výnosů. Vlastní výnosy ke konci hlavní sezony činí 77, 1 milionu korun, tedy o téměř 13,5 milionu méně než ke stejnému datu v loňském roce (propad 15 %). V porovnání s rokem 2019 je propad 65, 9 milionu. „Výnosy jsou o 46 procent nižší než v roce 2019,“ vyčíslila Slabová.

Objekty s celoročním provozem, aneb kam v zimě

Státní zámek Hluboká

Zimní prohlídková trasa

2. 11. – 19. 12. 2021, úterý až neděle, 10:00 – 16:00

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Hradní muzeum a zámecká věž

1. 11. – 22. 12., úterý až neděle, 9:00 – 16:00

Státní zámek Třeboň

Rožmberské renesanční interiéry

1. 11. – 16. 11. a 18. 11. – 17. 12. čtvrtky až neděle, 10:00-15:00 + otevřeno též ve středu 17. 11. od 10:00 do 15:00

Soukromá schwarzenberská apartmá

1. 11. – 16. 11. a 18. 11. – 17. 12. čtvrtky až neděle, 10:00-15:00 + otevřeno též ve středu 17. 11. od 10:00 do 15:00 a o víkendu 18. a 19. 12. od 10:00 do 18:00. Od 28. 12 až do 31. 12. úterý až neděle, 10:00-15:00

Hrad Nové Hrady

Hrad: 1. – 30. 11., středa a pátek, prohlídka v 13:00

Hrad Rožmberk

Soukromé pokoje: 1. – 30. 11., úterý až pátek, prohlídky v 11:00 a 13:00

Zámek Vimperk

Muzeum Vimperska a Zimní trasa vždy v pátek, sobotu a neděli, tj. 3. – 5. 12., 10. – 12. 12. a 17. – 19. 12., 10:00-16:00