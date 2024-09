Nejlepší tvůrci převezmou ceny na galavečeru filmového festivalu NaturVision 2024 v sobotu 21. září v Městském kulturním středisku Vimperk. Soutěž uspořádal Národní park Šumava ve spolupráci s městem Vimperk a Národním parkem Bavorský les. Výtvarné práce hodnotili Johanna Scharf z Národního parku Bavorský les, Jitka Martanová z Domu dětí a mládeže Vimperk, Jiřina Fleischmannová ze Základní umělecké školy Vimperk, Tomáš Jiřička z Městského kulturního střediska Vimperk a Stanislav Čtvrtník ze Správy NP Šumava. Téma soutěže koresponduje s letošním Rokem tlejícího dřeva, propagační aktivitou národního parku, která upozorňuje na důležitost přirozeného odumírání a tlení stromů pro bohatost dalšího života v přírodě. Nejlepší práce budou vystaveny v některém z návštěvnických center NP Šumava.

Třiadvacátý ročník

Jedná se rovněž o další z řady doprovodných aktivit vimperského NaturVisionu. Festival ve Vimperku se letos koná potřiadvacáté od 14. do 21. září. Představí oceněné filmy z festivalů NaturVision a Voda, moře oceány. Kromě filmových projekcí připravili pořadatelé ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava a Českého svazu ochránců přírody Šumava komentované procházky do okolní krajiny i zajímavé besedy a přednášky. Novinkou je také úzké propojení s programem CZ-SK Southlife. „Ani v letošním roce neporušíme tradici a festival zahájíme přírodovědnými vycházkami do okolní přírody. 14. září se vydáme s průvodcem na Boubín, 15. září poté společně objevíme krásy mystické hory Luzný. Festival zakončíme 21. září komentovanou procházkou Českého svazu ochránců přírody do Pravětínského údolí, Getsemanské zahrady a Aleje smíření,“ přibližuje festivalový program jeho dramaturg Tomáš Jiřička.

Od pondělí, 16. září jsou připraveny dopolední filmové projekce pro školy složené z oceněných filmů mateřského filmového festivalu NaturVision, který se konal 18. až 21. července ve švábském Ludwigsburgu. Město Vimperk zde zastupoval a filmy vybíral Mgr. Roman Hajník se svým týmem, kteří jsou spolupracovníky této tradiční vimperské akce od samých začátků.

V odpoledních filmových blocích pro veřejnost se vypravíme za taji přírodního parku Švábsko-francký les, prozkoumáme „milostný život“ divoce žijících rodičů po celém světě nebo navštívíme ledové Grónsko. I letošní ročník je spjat s vodou s různých podobách, a proto v úterý 17. 9. promítneme cenami ověnčený snímek Voda ztracená a vrácená o mokřadech v Národním parku Šumava. Projekce bude doplněna i besedou k tématu.

Novinkou letošního ročníku je propojení s projektem CZ-SK Southlife, jehož zástupci přestaví svou šestiletou činnost, jejímž cílem bylo zlepšení stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů v našem okolí i celé České republice. Na besedu s projekcí filmu se můžete těšit ve středu 18. září. „A aby si festival užili nejen dospělí ale i děti, tak jsme využili nabídky Pavla Pechouška zastupujícího Národní divadlo Čkyně a připravili dopolední pohádkové divadelní představení pro školy spojené s besedami odborníků na téma klimatické změny,” doplňuje referentka Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk Renata Lešková. Představení budou vhodná jak pro diváky předškolního věku, tak i pro školáky. V „plnotučné“ verzi si tento divadelní kus ochotníků z Čkyně, vytvořený ve spolupráci s Eko-info centrem a Státním fondem životního prostředí, budou moci užít i dospělí ve čtvrtek 19. září.

Cena Stanislavy Chumanové

Hlavním hostem festivalu, který bude besedovat v pátek 20. září s veřejností a představí se i na závěrečném galavečeru, bude tentokrát moderátorka, redaktorka, novinářka a cestovatelka Lucie Výborná. Ta představí projekt Magické hlubiny, který mapuje od pramene až k ústí velké řeky a objevuje tajemství podvodních krajin. V sobotu 21. září bude letošní ročník festivalu zakončen slavnostním galavečerem, kde bude mimo jiné slavnostně vyhodnocena výtvarná soutěž Správy Národního parku Šumava „Tlející dřevo – místo pro život“ a předána Cena Stanislavy Chumanové.