Důležité je netrénovat nic, co odporuje přirozenému chování. Taková práce dobytčata zaměstnává, jsou v kontaktu s lidmi. Roli hraje i uvolněná mluva a pohlazení od cvičitelů…

Stejně tak je třeba projevit respekt ke zvířatům. "Kráva neudělá nic, co nechce," říká Markus Holzmann. To potvrzuje i jeho Emmi, když krátce po uměleckém vystoupení jen očividně s nechutí následuje cvičitele udaným směrem, není-li zřejmé, co za to dostane, končí DK.

Šest procent Němců nezkusilo internet

Kolem šesti procent Němců ve věku 16-74 let, tedy asi 3,8 milionu osob, ještě nikdy nevyužilo internet, napsal Donaukurier. Ze 65-74letých to bylo asi 21 %, z 55-64letých osm procent. V EU bylo loni "offlinerů" průměrně osm procent. V Irsku, Nizozemsku, skandinávských zemích a Lucembursku nevyužilo internet nikdy necelých pět procent lidí ve věku 16-74 let, v Řecku zato pětina, v Bulharsku 17 % a v Portugalsku 16 %. Na světě si s netem nerozumí 37 % obyvatel, tedy asi 2,9 miliardy lidí.

Oblíbené cíle rodin

Vyhledávač specializovaný na rodinné výlety www.familienausflug.info udělil letos podruhé ceny nejoblíbenějším místům. Základem pro pořadí bylo 6,7 milionu hodnocení velkých portálů jako Google a Facebook, ale i příspěvků na familienausflug.info. Hornorakouským cílem výletů 2022 se stal Böhmerwaldpark v Ulrichsbergu, který nabízí na ploše 77 hektarů různé hry a sporty pro celou rodinu. Páté místo náleží 3D areálu lučištníků v Bad Zellu s nabídkou 22 až 33 cílů v lese a na louce, navíc indoor parcourem s 15 CD-terči. Sedmým cílem v zemi je zoopark Altenfelden s více než tisícovkou zvířat 200 druhů. Desáté skončilo sportovní centrum lukostřelby Breitenstein na Kirchschlagu u Lince (dolní foto).

Hornorakouským cílem výletů roku se stal Böhmerwaldpark v Ulrichsbergu, nabízející rodinnou zábavu.Zdroj: Donaukurier

Vracejí se černí čápi

Svaz ochrany ptactva očekává v příštích týdnech návrat asi 140 černých čápů ze zimního domicilu v Africe do Franckého lesa. „Černí čápi jsou velice citliví, proto je obzvlášť potěšující, že se v minulých desetiletích tak rozmohli," říká v DK Andreas von Lindeiner. Francký les je s asi 70 hnízdícími páry "absolutním hotspotem" populace v Bavorsku.