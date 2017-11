Národní parky Šumava a Bavorský les spolupracují při ochraně tetřeva hlušce

Šumava - Příroda nezná hranice. Národní parky Šumava a Bavorský les také ne.

V nedávno zrekonstruované chatě Racheldiensthütte podepsali ředitelé národních parků Pavel Hubený (vlevo) a Franz Leibl třetí společnou dohodu o spolupráci.Foto: Gregor Wolf/Národní park Bavorský les

To ukazuje velmi intenzivní spolupráce v posledních letech. Nyní podepsali oba ředitelé, Pavel Hubený a Franz Leibl, dohodu o společném konceptu cest - zejména s ohledem na rozumnou ochranu přeshraniční populace tetřeva hlušce. Je to již třetí podobná dohoda a stejně jako u témat environmentální vzdělávání a výzkum je i tato shoda stvrzena písemně a spolupráce je naplňována mnoha projekty.

Cílem dohody je posílení populace tohoto lesního ptáka a zlepšení jeho životního prostoru. Z tohoto důvodu by klidová území měla být definována v úzké spolupráci a s podobnými a veřejnosti srozumitelnými pravidly. „Trvalá záchrana ohroženého tetřeva hlušce, charakterního šumavského druhu, nám leží na srdci," zdůrazňuje Leibl. Proto bylo v bavorském národním parku takové území pod názvem jádrová oblast vytvořeno již před mnoha lety.

„V Národním parku Šumava je nové vymezení klidového území na pořadu dne. A pokud má mít ochrana tetřeva a s tím související turistická infrastruktura smysl, musíme na tom spolupracovat a teď je nejlepší doba,“ říká ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. „Budeme co možná nejvíce harmonizovat časové a prostorové využití území pro přírodě blízkou turistiku," říkají Hubený a Leibl, kteří se také shodují na tom, že národní parky jsou „jedinečnou rekreační oblastí“, jejíž cennosti by milovníci přírody měli mít možnost si vychutnat.

Středem jednání je mimo jiné hraniční přechod "Modrý sloup" u Luzného pro pěší turistiku. „Byl bych velmi rád, aby se o případném zpřístupnění tohoto místa rozhodlo co nejdříve. Posouzení vlivu turistického ruchu na životní prostředí, tedy takzvaná EIA, je nezbytné, jen je to bohužel časově náročnější, než jsem předpokládal. Navíc nám do tohoto procesu vstoupila i změna zákona o procesu EIA, na což jsme museli reagovat doplněním části podkladů a upřesněním definice variant pro toto řízení,“ informuje Pavel Hubený o aktuálním stavu projektu Zpřístupnění jádrového území tetřeva hlušce.

Jan Dvořák