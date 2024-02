Rada Národního parku Šumava ve čtvrtek 15. února odsouhlasila novou podobu klidových území na Šumavě. Nová pravidla pohybu návštěvníků po Šumavě ale musí oficiálně vyhlásit ministerstvo životního prostředí. Na otázku, kdy k tomu dojde, zatím nemá mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák přesnou odpověď. Může to být letos, ale klidně až od roku 2025. Do té doby platí pravidla z loňského října.

Ilustrační foto. | Foto: NP Šumava

Ilustrační foto.Zdroj: NP ŠumavaPrvní návrh klidových území dostala Radě Národního parku Šumava na stůl před bezmála pěti lety, bylo to v roce 2019. Díky tomu se už brzy budou moci lidé legálně podívat na více než 3000 hektarů území, která budou po vyhlášení klidových území nově zpřístupněna. I tak se ale procento klidového území v Národním parku Šumava zvyšuje. Každopádně nově budou smět turisté do míst jako je například vrchol Antýglu nebo Stožecká skála. I když může nastat situace, že i tam určitý čas zákaz vstupu. „Turisté se na nových územích budou smět volně pohybovat, samozřejmě podle pravidel chování v lokalitě chráněného území a bez jeho ničení. Nepředpokládáme zatím vznik nových turistických tras,“ upřesnil mluvčí parku Jan Dvořák. Mezi nově zpřístupněné oblasti budou patřit např. Žďárské slatě, Častá. Polecký vrch zase nabídne poznávání jiné přírody – severské tajgy uprostřed Evropy. „Tato místa se zcela nově a poprvé otevřou návštěvníkům. Nově se turistům, prakticky bez omezení, otevře velké území mezi Kvildou a Strážným. V této části národního parku navrhujeme jen několik časově omezených maloplošných klidových území, aby turistický ruch neohrožoval třeba tok tetřívka. Po malou část roku se zde bude moci chodit jen po vyznačených cestách,“ řekl ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Návštěvníkům se otevírá i možnost objevovat krásy severní části Stožecké skály, kam je v současnosti zakázaný vstup po celý rok. Území se bude chránit pouze v případě hnízdění sokola stěhovavého. S novým návrhem klidových území se zároveň zvyšuje podíl proznačených nebo vyhrazených cest.

Klidová území jsou opatřením, kterým se na území národních parků reguluje pohyb návštěvníků. Tato regulace je nutná především s ohledem na ochranu vzácných a citlivých druhů živočichů. Cílem je zajistit ochranu nerušeného vývoje populací ohrožených vyhynutím v jejich přirozených biotopech, umožnit jejich nerušenou reprodukci, sběr potravy a zimování.

Aktuální rozloha klidových území v podstatě kopíruje 135 ostrůvků bývalých I. zón, společně s územím s omezeným vstupem, které platí od října loňského roku, činí 19 procent z celého území NP Šumava. Nová klidová území tuto velikost snižují na zhruba 17,6 procent. „Návrh klidových území čeká ještě formální schválení příslušným orgánem ochrany přírody: vyhlášení bude zajištěno opatřením obecné povahy. Tento proces povede Ministerstvo životního prostředí, kterému Správa NP Šumava v nejbližších dnech zašle finální podobu klidových území společně s výsledkem hlasování Rady NP Šumava i se všemi řádně vypořádanými připomínkami. Do doby, než budou nová klidová území vyhlášena Ministerstvem životního prostředí, jsou stále platná ta stávající včetně území s omezeným stupem, které je platné od října roku 2023,“ zmínil náměstek ředitele Správy NP Šumava Martin Starý.

Divoká šumavská příroda turisty láká

Podíváme-li se do historie, po celou dobu existence národního parku se ukazuje za nezbytné chránit před rušením jen několik populací obratlovců, rašelinné biotopy a biotopy ledovcových jezer. Celková rozloha takto významného území představuje asi pětinu celého národního parku. Poprvé bylo území, kam byl vstup možný pouze po vyznačených stezkách, stanoveno už při vyhlášení národního parku Šumava a to na zhruba 22 procentech území Národního parku Šumava. Pokles této rozlohy na 13 procent se však ukázal jako nedostatečný a pro ochranu řady druhů rizikový. Proto jsou nově navržená klidová území zvětšena oproti dosavadní rozloze, ale ani zdaleka nedosahují parametrů I. zóny z roku 1991. Důvody pro ochranu jsou v podstatě pořád stejné – snažíme se chránit rašeliniště před zničením sešlapáním a erozí. Na Šumavě stále přežívají živočišné druhy jako tetřev a tetřívek, je potřeba chránit lovecká teritoria rysích matek, která tu úspěšně vyvádí mláďata. K těmto ohroženým druhům zvířat se za těch 30 let přidaly i další, které potřebují ochranu a kterým se na území Šumavy daří – například perlorodka a sokol.

„S nově vyhlášeným klidovým územím zachováváme všechny dosavadní turistické stezky. Všechny cyklotrasy a cyklostezky zůstávají v takové podobě jako doposud. Klidová území naopak upravují souznění mezi stálými obyvateli Šumavy, kteří potřebují alespoň minimální prostor pro svůj život a návštěvníky, kterých je rok od roku stále více. Slaďují a propojují turistickou infrastrukturou s jádrovým územím sousedního Národního parku Bavorský les a, jak doufám, přibližují nás k úspěšnému završení cesty k otevření průchodu Luzenským údolím k Modrému sloupu. Nová klidová území budou mít jednoznačně pozitivní vliv na život ohrožených druhů a současně podpoří turistický ruch a nově jej usměrní do nových, dosud neobjevených částí národního parku,“ zakončil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.