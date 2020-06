Národní parky na obou stranách české a německé hranice jsou po koronavirových omezeních pro turisty zase volně přístupné. V pátek podle informací Jana Dvořáka, mluvčího Správy Národního parku Šumava, začal prodej míst na dvoudenní výpravy za poznáním divoké přírody v sousedících Národních parcích Šumava a Bavorský les.

Výlety za poznáním:

- NP Šumava připravil 6 dvoudenních přeshraničních putování za divočinou s přenocování na horských chatách v Bavorsku pro 48 lidí.

- Další výlety s průvodci divočinou jsou připraveny až do října pro 1250 zájemců.

- Info na čísle 731 530 466, objednání na www.npsumava.cz. Cena od 450 Kč.

„V programu Průvodci divočinou jsme připravili putování bez hranic s přenocováním v horských chatách v Bavorsku. Konkrétně si zájemci mohou vybrat z výprav s noclehem na vrcholech Luzný, Ostrý nebo v Chamer-Hütte pod Malým Javorem,“ upřesnil mluvčí parku. V nabídce je 48 volných míst pro šest výprav. První dvoudenní výprava do NP Bavorský les se uskuteční v polovině července

Ze zkušeností z předešlých let v parku vědí, že je obrovský zájem také o jednodenní výlety do divoké přírody. Letos průvodci při takových výletech uspokojí na třináct stovek zájemců. „Aktuálně je v nabídce ještě více než sto volných míst na různé výlety do divočiny. Sezona výprav trvá až do konce října,“ zakončil Jan Dvořák.