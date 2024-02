O využití Národního domu v Prachaticích, což by pomohlo i zatraktivnění centra města, diskutují posledních pár týdnů prachatičtí radní a členové komise kulturní, školské a cestovního ruchu. Předsedkyně komise, zastupitelka a ředitelka ZŠ Národní Hana Bolková pro Deník uvedla, že členové komise o využití diskutovali nejen na místě samém, ale také s šéfkou Kulturních a informačních služeb města Věrou Houškovou. Národní dům je majetkem města Prachatice a před několika měsíci ho opustil poslední nájemník. Objekt je ve špatném stavu a je nutná jeho kompletní rekonstrukce, včetně topení nebo výtahů. Předchozí vedení města zvažovalo i možnost rozsáhlé rekonstrukce a využití objektu pro městskou knihovnu. Z toho ale nakonec sešlo. Hana Bolková uvedla, že současní členové komise prošli dům od sklepa po půdu a museli zkonstatovat, že právě sklepy objektu jsou v nejlepším stavu. Právě sklepům minulé vedení města věnovalo pozornost a do jejich oprav v roce 2018 investovalo. „Už se ale nenašlo využití. My pár nápadů máme. Je možné tam mít únikovou hru nebo interaktivní retro muzeum,“ popsala nápady, které vznikly při exkurzy po jednom z nejstarších domů v centru Prachatic.

Jen nápady a doporučení

Na jednu ze schůzek komise byla pozvána ředitelka Kulturních a informačních služeb města Prachatice Věra Houšková „V přízemí si totiž dokážeme přestavit luxusní informační centrum,“ uvedla Hana Bolková s tím, že jejím přáním je, aby íčko bylo vizitkou celého města. „Prostě když někdo, vejde do íčka, spadne mu brada a získá tam všechny potřebné informace,“ doplnila s tím, že součástí by měl být nejen automat na kávu, ale také dětský koutek, úschovna zavazadel nebo stojan na kola. Prostory v přízemí jsou dostatečně veliké a vešel by se tam i interaktivní prostor pro turisty i s počítačovým místem, kde by si mohli dohledat potřebné informace. V přízemí by podle Hany Bolkové mělo být místa dost také pro případnou klubovnu některého z místních spolků nebo pro tolik potřebný „fundus“ spolku divadelních ochotníků ŠOS.

Národní dům převezme město hned po Velikonocích

První patro, prostor bývalé „svíčkárny“, je zase možné využít jako galerii. „V tomto případě vidím možnost do stálého výstavního prostoru přestěhovat Galerii Otto Herberta Hajeka a zároveň nabídnout možnost vybudovat variabilní prostor pro malé komorní akce pro maximálně padesát lidí jako loutkové divadlo nebo divadlo malých forem,“ popsala možnosti předsedkyně kulturní komise s tím, že ideálně by na místě byla aparatura, s níž by bylo možné jednoduše manipulovat a prostor snad přizpůsobit kulturnímu programu. Do karet hraje i to, že zaměstnanci informačního centra by mohli obsluhovat jak sklepní, tak i galerijní prostory, které by byly v jednom objektu.