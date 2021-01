Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Milan Ryšánek (65 let, Prachatice), Ludmila Zikmundová (93 let, Strunkovice nad Blanicí), Václav Pořádek (68 let, Lužice), Jan Havel (71 let, Lhenice), Jiří Svoboda (39 let, Loučovice), Jiří Nečekal (78 let, Chlístov), Blanka Jungvirthová (73 let, Ostrov), Zdeněk Treml ( 71 let, Kvilda).