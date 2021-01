Naposledy jsme se rozloučili…

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Marie Majerová (99 let, Lhenice), Ladislav Kubiš (82 let, Javornice), Anna Miksová (86 let, Volary), Jan Přibyl (81 let, Žár), Anna Matiesková (78 let, Volary), Ondřej Turek (87 let, Zábrdí), Josef Zíka (93 let, Husinec), Jindřich Macháček (75 let, Konopiště), Jarmila Dvořáková (89 let, Strunkovice nad Blanicí), Jarmila Kovářová (78 let, Prachatice), Marie Pelechová (98 let, Vitějovice), Olga Kováčová Matysová (40 let, Husinec).