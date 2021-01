Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Karel Tomášek (75 let, Cehnice), Václav Svatek (87 let, Netolice), Božena Řezanková (93 let, Prachatice), Hana Špačková (70 let, Praha), Marie Štefankovičová (67 let, Ostrov), Růžena Janoušková (96 let, Šumavské Hoštice), Milan Šlemar (49 let, Netolice), Vladimír Tík (61 let, Lhenice), Ladislav Frolík (80 let, Stará Pohůrka), Věra Naušová (87 let, Žár).