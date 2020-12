Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Marie Boudová (76 let, Prachatice), Karel Bouda (77 let, Prachatice), Jaroslav Pelikán (64 let, Prachatice), Václav Prokop (79 let, Strunkovice nad Blanicí), Eva Bzonková (89 let, Domanín).