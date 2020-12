Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

František Fischer (64 let, Prachatice), Marie Králová (92 let, Šipoun), Ladislav Bárta (70 let, Arnoštov), Jana Tocauerová (61 let, Kladno), Štefan Bilka (84 let, Horní Vltavice), Karel Pek (90 let, Týn nad Vltavou), Ludmila Koptišová (71 let, Netolice), Milena Michálková (59 let, Ktiš), Petr Novák (49 let, Prachatice).