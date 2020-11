Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Otomar Ostadál (72 let, Vitějovice), Ladislav Kupšovský (72 let, Chroboly), Milena Horelicová (67 let, Prachatice), Marie Moserová (90 let, Prachatice), Ladislav Korous (61 let, Běleč), Hana Kulhánková (66 let, Prachatice), Markéta Chovancová (84 let, Prachatice).