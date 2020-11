Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jana Slaninková (76 let, Volary), Vlasta Daňková (90 let, České Budějovice), Václav Valenta (68 let, Prachatice), Hana Sokolová (76 let, Prachatice), Václav Grüner (78 let, Husinec), Karel Jaksch (74 let, Prachatice), Jiřina Bendová (81 let, Prachatice), Jan Tůma (79 let, Prachatice).