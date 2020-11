Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Bohuslav Dejmek (88 let, Vlachovo Březí), Alexander Balák (44 let, Volary), Milan Kocourek (70 let, Tisovka), PhDr. František Klíma (82 let, Prachatice), Zdeněk Přerost (67 let, Prachatice), Růžena Rybičková (89 let, Stachy), Marie Binderová (73 let, Řepešín), Ing. Emil Sokol (77 let, Prachatice), Marie Kůsová (83 let, Kůsov), Ladislav Jiraň (75 let, Volary), Danuše Dondová (88 let, Prachatice), Miroslav Pěsta (74 let, Pěčnov), Zdeňka Mrázová (78 let, Prachatice), Ing. Václav Korous (74 let, Prachatice), Štěpán Malý (81 let, Volary), Jaroslav Vondrák (69 let, Strunkovice nad Blanicí), Jaroslava Myslivečková (90 let, Prachatice), Miroslav Majer (73 let, Prachatice), Marie Důrová (84 let, Prachatice), Marie Langová (76 let, Volary).