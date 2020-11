Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Václav Prokeš (86 let, Netolice), Zdeňka Kortusová (84 let, Strunkovice nad Blanicí), Elena Štěpničková Osadská (70 let, Volary), Jiří Študlar (84 let, Netolice), Miloslava Fatková (65 let, Prachatice), Marie Albertová (57 let, Husinec), Vlasta Malíková (84 let, Strunkovice nad Blanicí), Pavel Sviták (58 let, Prachatice), Emilie Štabrňáková (76 let, Žernovice), Jan Mikeš (77 let, Volary), Václav Prokop (81 let, Strunkovice nad Blanicí), Václav Klabouch (88 let, Husinec), Vladimír Cais (76 let, Prachatice), Marie Šandorová (70 let, Volary).