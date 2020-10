V uplynulých dnech jsme se na Prachaticku naposledy rozloučili:

Jiří Pohan (87 let, Zálezly), Josef Uhlíř (85 let, Milíkov), Matylda Kollerová (79 let, Vimperk), Josef Chvál (81 let, Vimperk), Antonín Potenec (61 let, Vimperk), Roman Zbořil (51 let, Borová Lada).