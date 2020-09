Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Ivan Tonkovič (76 let, Vimperk), Ph.Dr. Václav Vlček (76 let, Masákova Lhota), Václav Žižka (80 let, Vimperk), Karel Nový (79 let, Vimperk), František Půbal (74 let, Buk).