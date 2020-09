V uplynulých dnech jsme se naposledy rozloučili…

Pohřeb. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jana Křížová (62 let, Vimperk), Zdenka Babíčková (86 let, Masákova Lhota), Zdeněk Střeleček (74 let, Stachy), František Krejsa (68 let, Horosedly).