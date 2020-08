Věra Košnařová (75 let, Vimperk), Marie Englová (77 let, Vimperk).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Karel Bárta (85 let, Volary), Jiří Kadlec (77 let, Husinec), Jan Dvořák (80 let, Netolice), Zdeňka Mašková (22 let, Vitějovice), Věra Jetlebová (85 let, Kůsov), Karel Zeman (76 let, Dubská Lhota).

Pohřební služba Paule, Prachatice