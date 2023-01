S častějšími výpadky dodávek se zejména kvůli pádům stromů a větví do vedení potýkali podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka hlavně na Volarsku, Vimpersku a Kaplicku. "Aktuálně se omezení dodávek týká zhruba 600 odběratelů v těchto oblastech," přiblížil.

Doplnil, že energetici nyní pracují na opravách a dodávky elektrické energie obnovují, jak nejrychleji je to možné. "Stává se ale i to, že v některých oblastech dochází k opakovaným poruchám na stejných linkách, které musíme řešit. Příčiny poruch jsou zejména pády stromů nebo větví, které nevydržely zátěž ledu a sněhu, do vedení. Během víkendu a pondělí jsme se museli vypořádat už zhruba s třemi desítkami poruch na vedení vysokého napětí, často v těžko přístupném terénu. Vzhledem k počasí se dá předpokládat, že poruchy mohou v oblastech Volarska, Vimperska a Kaplicka ojediněle přibývat," dodal.