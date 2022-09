„Nový majitel tam chce postavit prodejny s oblečením i potravinami,“ řekla vimperská starostka Jaroslava Martanová. Město si však možnost takové obchodní zóny podmínilo zpracováním studie, jak by mohla vypadat. Radnice totiž má možnost a chce vědět dopředu, jak by obchody mohly vypadat, z jakého materiálu, jaká bude výška i umístnění objektů. Součástí obchodní zóny by mohly být i nové malometrážní byty a radnice trvá na prověření takové možnosti. O byty by totiž měla zájem místní firma Rohde&Schwarz.