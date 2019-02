Nová Pec - Úřad práce chce pomoci nezaměstnaným v obci možností rekvalifikací i dotací k platům.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Obec a její okolí jsou na tom s pracovními možnostmi velice špatně. Alternativa dojíždění jinam navíc kvůli odlehlosti oblasti také nevypadá příliš lákavě. O to hůře budou shánět práci lidé, kteří byli ještě donedávna zaměstnanci zdejšího manipulačního skladu dřeva. Ten se Správa Národního parku Šumava rozhodla uzavřít a o práci tak přišlo osmnáct lidí. Drtivá většina z nich jsou stálí obyvatelé Nové Pece.



Podle ředitele Úřadu práce Prachatice Václava Paucha znamená pro celkovou zaměstnanost v oblasti Nové Pece uzavření manipulačního skladu velkou ránu. Přesná čísla sice nebyl schopen v současné chvíli poskytnout, přesto ale potvrdil, že z hlediska možnosti zaměstnání je Nová Pec a její okolí oblastí problematickou. „Každý nezaměstnaný je v Nové Peci velkým problémem. O této velké komplikaci samozřejmě víme a budeme se snažit pomoci dotčeným lidem jak jen budeme moci," ujistil Václav Pauch s tím, že úředníci by měli pomoci především aktivní politikou v přístupu k nově nezaměstnaným.



Těm tak bude nabídnuta možnost rekvalifikace tak, aby byli schopni soukromě podnikat. „Bude to hlavně v oblasti těžební a pěstební lesnické činnosti, protože to je nejčastější zaměstnání v oblasti," vysvětlil Václav Pauch. Úřad práce také bude schopen poskytnout novým zaměstnavatelům dotaci ke mzdě. „I tak ale uzavření manipulačního skladu způsobilo komplikace, které se za měsíc nevyřeší," podotkl Václav Pauch.

Jak jim pomohou?

Nová Pec měla k prvnímu lednu loňského roku 526 stálých obyvatel. Letos v srpnu přišlo čtrnáct z nich o práci. Jedná se přitom o obyvatele v aktivním věku. Úřad práce jim nabídne možnost rekvalifikace a také dotaci ke mzdě u nových zaměstnavatelů.

Bez práce nejsou koláče

Což o to, každý nemusí mít hned koláče. Většině z nás stačí poctivý denní chleba. Když ale potom přijdeme i o tu kůrku, je zle. A když někdo navíc nepřijde o práci ani vlastním přičiněním, je to k vzteku zalitému slzami. Ze všech stran se ozývá, že se máme stále lépe. Průměrný plat roste, HDP také, krize nekrize, stále se držíme. Jenže na hrubý domácí produkt si z nás sáhne málokdo. O průměrném platu si průměrný Čech také může nechat jen zdát. Někde se asi stala chyba. Těžko se totiž můžeme mít dobře, když zavíráme, co se dá. V Nové Peci manipulační sklad, v Prachaticích Madetu. Uzavření obou podniků se dotklo spousty lidí. Provozy už nebyly efektivní. Jenže jaké je to měřítko v zemi, kde se nejefektivnějším způsobem vydělání si na vlastní koláč stalo pojídání cizích koláčů ? radek.stepanek@denik.cz