Vimperk - Město si může říct až o osm procent navíc, lepšími podmínkami přijdou nájemníci o slevu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Nový občanský zákoník se může dotknout i nájemníků v městských bytech, a to minimálně ve dvou rovinách.

Městské byty

ve VimperkuMěsto Vimperk vlastní více než 1030 bytů. Celkem 58 % z nich se nachází v domech, kde již v minulosti městská správa domů investovala do zateplení a výměny oken. U dalších 17 % bytů je v letošním roce plánována výměna oken. V následujících letech by mělo dojít k dokončení zateplení a výměnám oken u zbylých objektů. Jen na výměnu výtahů by bylo třeba 30 milionů korun.



Dává totiž možnost vlastníkovi bytů rychleji řešit výpovědi z nájmu těm, kteří městu na nájemném dluží. A podle jednatele Městské správy domů Daniela Kaifera umožní také zvýšit nájem v případě, že vlastník například dům zateplí nebo vymění okna, či provede jinou investici. „To doteď nebylo možné. Zvýšit nájemné bude nově možné až o osm procent v případě, že se s nájemníkem dohodneme. V opačném případě do tří a půl procenta nájmu," uvedl Daniel Kaifer.



To by ovšem platilo pouze u investic provedených až od letošního roku. Zpětnou účinnost občanský zákoník neumožňuje. K nerovnosti mezi výší nájmů u nájemníků, kterým by městská správa teprve měnila okna a domy zateplovala, a těmi, kteří už v opravených domech bydlí, ale podle jednatele MSD nedojde.



Už několik let totiž ve Vimperku ti, kteří na investice do domů teprve čekají, mají nájemné snížené o deset procent. „Pokud by se v takových případech stav změnil, logicky by sleva z nájemného byla zrušena. To je ale praxe platná od doby, kdy se v rámci deregulace zvýšilo nájemné v městských bytech na současných 35 korun a 30 haléřů za metr čtvereční," doplnil Daniel Kaifer.