Potřetí od doby nově schváleného jednacího řádu městského zastupitelstva v Prachaticích se opozice ve středu 3. června snažila jednací řád změnit. Předkladatel návrhu Júsuf Traore (Pro Prachatice) za celou opozici vysvětlil, že jednací řád je podle jejich názoru nefunkční. Opozici v jednacím řádu chybí možnost přesně vymezeného času pro otázky či náměty obyvatel Prachatic.

Tvrdí, že taková praxe je běžná v malých i velkých obcích po celém jihu Čech. „Lidé stojí o to se tady vyjadřovat, dokonce dnes je jich tu více, než bývá běžné. Způsob, jakým se mohou vyjadřovat není dobrý. Když vidím program našeho jednání, tak by dostali šanci vyjádřit se až někdy kolem půlnoci, a to asi není úplně normální. Pokud, bychom předem řekli konkrétní čas, bylo by to pro obě strany výhodné,“ zopakoval už potřetí argumenty, proč je jednací řád prachatických zastupitelů špatný Júsuf Traore.

Zároveň chce do jednacího řádu doplnit, aby vedení radnice připravilo předběžný harmonogram termínů jednání. Největší problém je ale podle opozičních zastupitelů ODS, Živých Prachatic, Pro Prachatic a KDU-ČSL omezení diskuze. V současném jednacím řádu se totiž každý jeden zastupitel smí přihlásit k mluvení k jednomu bodu programu pouze dvakrát na tři minuty. „Za poslední rok se několikrát stalo, že nebylo možné odpovídat a mnohokrát Jan Bauer vystupoval jako poslanec, než jste zjistili, že ani jeho vystoupení není možné, nebo Robert Zeman mluvil jako občan. Je to nedůstojné a nedokážu si představit, jak budeme projednávat strategický nebo územní plán, když se k němu nebude možné vyjádřit, jak bude potřeba. To prostě nejde,“ argumentoval předkladatel.

Martin Malý, starosta Prachatic se změnou jednacího řádu a tím pádem nesouhlasí celá koalice, která má jedenáct hlasů. Starosta tak všechny ujistil, že bez harmonogramu prachatičtí zastupitelé vydrželi až do současnosti. „Dávám přednost rychlému svolání zastupitelstva, jehož termín stačí oznámit podle zákona sedm dní předem. Myslím, že harmonogram by nemusel být dodržován,“ argumentoval s tím, k dispozici pro rychlé oznámení také městský web, úřední desku či další způsoby, jak dát vědět, že se jednání zastupitelstva koná. Starosta Malý si stojí za názorem, že lidé chodí řešit své problémy rovnou na radnici. „Domluvím si schůzku s každým, kdo o ni požádá,“ tvrdí. Opozice si ale dál stojí za tím, že lidé by měli mít právo své připomínky říkat na jednání zastupitelů. „Proto sem chodí,“ vysvětluje opozice dlouhodobě. K omezení diskuze na dvakrát tři minuty vidí starosta Martin Malý jen přínos. „Přispělo to k pružnějšímu jednání. Nejsme v tomto ohledu žádnou výjimkou, takové omezení mají mnohá města v České republice,“ řekl a na argumenty opozice, že je takové omezení nedemokratické, tím, že jednací řád zastupitelů schválily kontrolní orgány ministerstva vnitra, tudíž je naprosto v pořádku a není v rozporu se zákonem.

VEDENÍ MĚSTA NIC MĚNIT NECHCE

Zastupitel za ODS Jan Bauer starostovi sice vysvětloval, že harmonogram jednání na celý rok dopředu není nijak závazný a schůzi zastupitelů může starosta svolat kdykoliv je potřeba. „Je dobré ale vědět, kdy se jednání budou konat, aby si všichni zastupitelé mohli udělat čas předem. My všichni ostatní pracujeme, někdy i mimo město, a potřebujeme si svůj čas naplánovat,“ snažil se Jan Bauer přesvědčit starostu a k němu se ve stejném duchu připojovali také Růžena Štemberková (KDU-ČSL) nebo Robert Zeman (Pro Prachatice). Jan Bauer zároveň vyzval starostu, aby radnice zveřejňovala podklady pro jednání zastupitelů. Zkonstatoval, že je to v jiných městech naprosto běžná věc a jediné, co je k tomu potřeba, je vymazání údajů jako jsou jména a další data v souvislosti GDPR. Starosta Malý a jeho koalice Nezávislí, ČSSD, ANO a KSČM si stojí za svým a případné změně jednacího řádu nechtějí slyšet. Místostarostové Jan Klimeš (ČSSD) a Miroslav Lorenc (ANO) starostu města pouze podpořili slovy, že se s jeho názorem ztotožňují. Nikdo z dalších koaličních zastupitelů se do diskuze o změně jednacího řádu nezapojil.

Růžena Štemberková zdůraznila, že jednací řád, ve kterém je omezena diskuze zastupitelů na dvakrát tři minuty je vrcholně omezující. „Nevidím problém při diskuzi o schvalování členů v komisích, ale u důležitých bodů je trapné, když starosta utne člověka, který mluví, v polovině. Nikdo z nás rozhodně nemá zájem o neúměrné prodlužování jednání zastupitelů, ale konstruktivní diskuze je podle mého názoru v pořádku,“ řekla svůj názor. V souvislosti s nemožností získat harmonogram schůzí zastupitelstva jen podotkla: „ My prosíme a žádáme, aby byl, jediný důvod v tom, že není, je zřejmě ten, že koalice je křehká (11 hlasů, pozn. aut) a vy vlastně nevíte, kdy se vám všech jedenáct zastupitelů sejde, žádný jiný důvod jsem nenašla.“ Současný jednací řád označila za „náhubkový“ a nedemokratický.

DO ZAMČENÉ GALERIE LIDÉ TAKÉ NECHODÍ

Michal Piloušek (Živé Prachatice) její slova doplnil a zastal se případných občanů, kteří přijdou na jednání zastupitelů a musejí čekat mnohdy do půlnoci, aby vůbec mohli vystoupit v bodu různé. Poukázal na fakt, že lidé na jednání chodí, ale čekat do půlnoci nevydrží „Proč neřekneme, že v šest hodin odpoledne budou mít možnost vystoupit a říct si své, aby neodešli s prázdnou. A harmonogram? Nesouhlasím s tím, že na něj nejde reagovat. V úvodu jednání jsem se dozvěděl, že pokud bude dnešní zastupitelstvo příliš dlouhé bude pokračovat 8. června, ale to mám být v Praze, takže opět musím předělat celý svůj pracovní program.

Jakub Nepustil za Živé Prachatice vedení města upozornil, že lidé nechodí, protože nemají šanci vystoupit. „To je chyba, argumentujete podobně, jako když řeknete, že lidé nechodí do Galerie O. H. Hajeka. Nechodí, protože je zamčené,“ podotkl a připomněl také nemožnost diskutovat v chatu na městském webu. Jeho návrh na věcnou diskuzi totiž koalice odmítla už dříve. „Dvakrát tři minuty pro zastupitele je omezující už jen proto, že my nemůžeme odpovědět a vy máte vždy poslední slovo,“ zdůraznil.

VÁCLAV KUNEŠ SE JEN PŘEMÁČKL

Otázka předkladatele změny jednacího řádu Júsufa Traore, který chtěl od každého jednoho zastupitele slyšet, proč s návrhy nesouhlasí, zůstala ale nezodpověděna. Hlasování o změně bylo pro všech jedenadvacet zastupitelů Prachatic velmi překvapující. Na tabuli se totiž rozsvítilo jedenáct zelených políček, a tím bylo jasné, že návrh Júsufa Traore prošel. Radost opozice ale trvala jen pár minut, protože se přihlásil Václav Kuneš (Nezávislí) s omluvou, že se přemáčkl a místo nesouhlasného červeného tlačítka sáhl na to zelené – souhlasné a starostu Martina Malého požádal o nové hlasování. Karel Pašek, tajemník Městského úřadu v Prachaticích, následně vysvětlil, že jednací řád to umožňuje a hlasování se opakovalo. A návrh Júsufa Traore neprošel.

Robert Zeman na závěr tak jen smutně dodal, že: „Podstata je taková, že se lidí bojíte a nechcete jim dát čas, aby přišli, je to o tom, jak moc si jich vážíme.“