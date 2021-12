Pacienti, kteří se ocitají na hranici přežití, končí na ARO. Zatímco loni na podzim tu leželi především senioři, letos jsou to výhradně mladší ročníky. „Jsou to lidé ročník 60. nebo 70., kteří nemají očkování, navíc jsou i relativně zdraví,“ varoval primář oddělení ARO Tomáš Piksa.

Očkování přitom prokazatelně chrání před těžkým průběhem onemocnění. „Pokud by všichni dospělí v České republice prošli očkováním, tak dnes by naše oddělení ARO zelo prázdnotou, o nikoho bychom se nestarali a mohli normálně pracovat. Fungovaly by operační sály. Všechna tato péče je omezená jen proto, že ti pacienti díky svým životním názorům, a z mého pohledu velkého sobectví vůči ostatním, se nenechali očkovat,“ podotkl primář.

V písecké nemocnici zemřelo s covidem už dvacet lidí, situace je vážná

Rentenové snímky ukazují, jakým způsobem dokáže covid zlikvidovat plíce. Jemná tkáň se postupně mění na husté vazivo a plíce tuhnou. „U nejtěžších stavů covid poničí plíce tak dramatickým způsobem, že v podstatě nejsou schopné vyměňovat plyny mezi krví a vnějším prostředím. To znamená, že do těla pacienta se v nejtěžší fázi v podstatě nedostává kyslík, buňky celého těla se dusí a nejcitlivější orgány na to reagují, což vede ke smrti,“ vysvětlil následky onemocnění primář ARO.

Poškození plic navíc často bývá nevratné. Pacient si pak odnáší do dalšího života výrazné omezení svých fyzických možností. Neočkovaní pacienti v nejtěžších stavech, které zdravotníci doslova seberou hrobníkovi z lopaty a uzdraví se, prý rychle přehodnotí svůj názor na vakcínu „Tito lidé se mnoho dní pohybovali na hranici přežití a v covid boxech byli svědky toho, jak umírají pacienti na vedlejších postelích. A to je samozřejmě zážitek, který je navždy změní. Oni sami teď už ví, že nejhorší rozhodnutí, které v životě udělali bylo, že nešli na očkování,“ uzavírá Tomáš Piksa.

Dopady epidemie se v nemocnicích projevují se zpožděním. Kulminace by podle zdravotníků mohla nastat ­­­­v následujících dvou týdnech.