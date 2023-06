Zahrádka babičky z Pošumaví, Veselá dudácká muzika ze Strakonicka nebo jihočeské pivo a spousta dalších lákadel z regionu. Vypravte se o víkendu na Bavorskou zemskou krajinnou výstavu 2023 do dolnobavorského Freyungu, považovaného za vstupní bránu do Národního parku Bavorský les, kde se představí šikovní Jihočeši a jihočeské organizace.

Výstavní areál láká stálými živými expozicemi i bohatým kulturním programem. | Foto: Archiv Bavorské zemské krajinné výstavy/ Daniela Blöchinger a archiv města Vimperk

Možnost prezentovat krásy jihočeského kraje v sousedním Bavorsku vítá 1. náměstek hejtmana pro cestovní ruch František Talíř. „Už svatý Vintíř před tisíci lety věděl, že je správné a užitečné propojovat Čechy a Bavorsko. My na něj nyní navazujeme a je naším společným úkolem snažit se společně překlenout tragické události 20. století. Stále hlubší spolupráce našich regionů má svůj důležitý ekonomický rozdíl, nejdůležitější jsou ale mezilidské vztahy. A k jejich vytváření může přispět i výstava v bavorském Freyungu, kde se prezentovat i naši řemeslníci a umělci,“ říká náměstek, který všechny zve na zajímavě prožitý víkend.

Letní sezona klepe na dveře, muzeum láká na šperky i tajemno

„Jihočeskému kraji a jeho kulturním institucím bude o víkendu patřit místní Aktionsfläche Wiesenpark,“ uvedl mluvčí David Hocke z Krajského úřadu. Např. s Prachatickým muzeem se bude možné vydat po stopách Zlaté stezky, Prácheňské muzeum předvede, jak se v minulosti razily mince. Svůj program připravilo i Muzeum středního Pootaví Strakonice a Muzeum Jindřichohradecka. Regionální muzeum v Českém Krumlově přiblíží návštěvníkům život v pravěku. Svou činnost představí i Jihočeská vědecká knihovna a Hvězdárna a planetárium a Zoo Ohrada. Vystoupí zde Veselá dudácká kapela z Katovic a bubeníci Wild Sticks. Návštěvníci moci ochutnají pivo a regionální speciality. Jihočeská centrála cestovního ruchu a turistická oblast Šumavsko představí svou pestrou nabídku a pozvou na návštěvu do jižních Čech. Během víkendu se ve Freyungu představí i partnerské město Vimperk a Evropský region Dunaj-Vltava.

Šumavský víkend

„Jako partnerské město Freyungu máme hlavní pořadatelskou taktovku o víkendu,“ říká koordinátor prezentace Vimperku na výstavě Šimon Blaschko a přidává, že nachystali Šumavský víkend. „Zajišťujeme program na obou pódiích, v areálu máme vlastní záhon a budeme se v areálu prezentovat i různými workshopy a ochutnávkami podnikatelů z Vimperku a okolí.“ V sobotu např. vystoupí dechový soubor ZUŠ Vimperk, Elčovická dudácká muzika, Národní divadlo ze Čkyně odehraje vtipnou česko-německou pohádku O červené Karkulce. Do programu se zapojí i Státní zámek Vimperk, který bude prezentovat expozice. V neděli se představí literární festival Šumava Litera, v 11 hodin se koná na hlavním podiu mše sv. za účasti vimperského faráře Jaromíra Stehlíka, od 14.00 budou na lesním podiu debatovat ředitelé NP Šumava i Bavorský les. Návštěvníci si mohou prohlédnout stovky druhů květin, keřů a stromů, vysázených do krásných kompozic. Květinové záhony města Vimperk připomínají babiččinu zahrádku z pošumavské vesnice, které nachystalo Městské zahradnictví Strakonice vedené Václavem Strakou. „Je skvělé, že v roce, kdy slavíme 20 let partnerství mezi našimi městy, můžeme spolupracovat na projektu tak zásadním pro celý náš region,“ říká starostka Vimperka Jaroslava Martanová. „Možná, že výstavu navštíví i stovky tisíc návštěvníků, z čehož bude těžit nejen Freyung, ale i města a obce v okolí včetně Vimperka,“ dodala.

Na známý česko-německý literární festival Šumavu Litera návštěvníky upozorní jeho ředitel Martin Sichinger, který se akce zúčastní po oba dny. „Budeme náš festival prezentovat ještě i o víkendu 8. a 9. července, a pozveme k nám do Vimperku všechny milovníky šumavské literatury jako vždycky na třetí víkend v listopadu,“ říká Martin Sichinger.

Prezentace se zúčastní i Muzeum středního Pootaví. „Zavedeme návštěvníky do Vodního mlýna v Hoslovicích a do nově zrekonstruovaného muzea ve Strakonicích. Zahraje nám Veselá dudácká muzika, která pozve do strakonické nově vybudované nejrozsáhlejší expozice dud ve střední Evropě. Připravili jsme i různé aktivity pro děti, které si budou moct na stánku vyzkoušet,“ říká Zuzana Pekárková, vedoucí oddělení programu a propagace muzea a dodává, že na stánku budou společně se zástupci ZOO Hluboká. Tam ale na chlupaté kamarády návštěvníci nenarazí. „Jsme nejnavštěvovanější turistický cíl v jižních Čechách a nachystali jsme soutěž pro děti a letáky v němčině a angličtině,“ říká referentka marketingu Kristina Petrželová a prozrazuje, že se ZOO výstavy účastní poprvé.

Knihovnická premiéra

Muzeum Jindřichohradecka prezentuje bohatou historii a kulturní dědictví regionu. „Návštěvníky seznámíme s naším nejvýznamnějším exponátem - Krýzovými jesličkami, největším lidovým mechanickým betlémem na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Přivezeme i vyřezané figury z Lodhéřovského betléma, a upozorníme na další zajímavé expozice našeho muzea,“ láká na výstavu Martina Machartová z muzea, mající na starost vzdělávání a marketing.

Návštěvníci zde zvednou pomyslně zraky nejen do korun stromů. „Naše Hvězdárna a planetárium bude ve Freyungu prezentovat monumentální čtyřmetrový nafukovací model Měsíce, našeho věrného kosmického souputníka, nejznámější objekt noční oblohy,“ prozrazuje ředitelka Jana Tichá. „Dále máme připravenu německou verzi pozvánek na letošní Astroléto na Kleti, kde bude otevřeno na exkurze s průvodcem každý den celý červenec a srpen a návštěvníky čeká výstava astrofotografií, kleťské objevy planetek nebo pozorování Slunce,“ dodává ředitelka s tím, že se akce v Bavorsku účastní zaměstnanci hvězdárny již poněkolikáté.

Léto v Prachaticích začíná pohledem z věže kostela sv. Jakuba

Jihočeská vědecká knihovna má také letos co nabídnout. „Vystavujeme sestavy panelů s obrázky v němčině, jedna je věnovaná přístavbě naší knihovny a druhá Kohoutímu kříži,“ uvedl ředitel Ivo Kareš. „Jsme důležitou součástí jihočeské kultury, která se zde o víkendu bude prezentovat, a českoněmeckými vztahy a historií širšího regionu včetně německého a rakouského pohraniční se dlouhodobě zabýváme,“ dodává s tím, že letos ale jde na Zemské výstavě o premiéru.

132 dní pohody

Každoroční Bavorská zemská krajinná výstava se letos koná v nadmořské výšce 800 metrů na Geyersbergu ve Freyungu od 25. května do 3. října. Areál se rozkládá na 11 hektarech. Návštěvníci se mohou seznámit s rozmanitou flórou a faunou regionu, jehož obyvatelé a tradice jsou odedávna úzce spjaty s jeho krajinou. Po dobu 132 dnů se lze nechat inspirovat fantastickými výhledy na Alpy a četnými akcemi. Jedná se o nejvýše položenou zahradnickou výstavu, která se kdy v Bavorsku konala. Zve návštěvníky, aby se pokochali přírodou, obdivovali výstavy květin a floristické instalace, odreagovali se v lanovém parku a dozvěděli se něco o zahradnických tématech; to vše doplňuje pestrý doprovodný program pro malé i velké s hudbou, praktickými aktivitami, programem pro děti a mnoha překvapeními. Zahradní výstava je otevřena denně od 9.00, pokladny se zavírají v 18.00, vstup do areálu je možný do 19.00. Pro večerní akce platí delší otevírací doba.

