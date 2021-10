V obrovské finanční ztrátě zůstalo hospodaření Lyžařského areálu Zadov po covidových omezeních, které zavřely areál v zimní lyžařské sezony. Potvrdil to ředitel LA Zadov Luděk Sáska. „Na druhou stranu letní sezona byla výborná,“ hodnotí.

Kontrola rolby, vleků a veškerého zařízení je v Lyžařském areálu před zimní sezonou nezbytná. | Foto: Petr Vondraš, LA Zadov

I tak ale Lyžařský areál Zadov zastavil veškeré plánované investice. „To, zda budeme ještě letos investovat do nádrže na zasněžování se uvidí teprve po vyhodnocení letní sezony a zjištění finálních ztrát na provozu areálu,“ upřesnil Luděk Sáska. Lyžařský areál Zadov patří do skupiny areálu, které vlastní Česká unie sportu, a tak má za sebou zázemí velké společnosti. I tak ale covidové restrikce rozvoj areálu zpomalí. Nádrž na zadržování vody pro zasněžování je pro LA Zadov klíčová, a pokud to bude jen trochu finančně reálné, mohlo by se výběrové řízení na dodavatele stavby vypsat a začít se stavbou ještě letos. „Spíš ale počítáme, že se do práce pustíme příští rok na jaře,“ odhaduje ředitel největšího šumavského areálu zimních sportů.