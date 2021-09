Obnova celého prostoru je zásadní a vedení města Vimperk chce, aby obě lokality na sebe navazovaly. Studii s názvem Busák 22 viděli zastupitelé a investor by chtěl stavět. „Momentálně ale vyčkáváme, jaké plány má ČSAD. Chtějí vyřešit, jak budou vjíždět autobusy na nádraží, zastřešení nástupiště a také samotný objekt autobusového nádraží,“ vysvětlila postup vimperská starostka. Doplnila, že ve chvíli, kdy oba projekty budou kompletní a provázané, mohou začít jednotliví investoři s úpravou lokality samostatně. Starostka i její zástupce Zdeněk Kuncl věří, že majitel trafiky u autobusového nádraží polyfunkční dům postaví už příští rok.

Přihlásil se jen majitel trafiky. „Město vyčlenilo pozemek, který se do budoucna prodá a součástí plánu byla také studie úprav okolí a až bude hotovo, prodá se mu pozemek na stavbu objektu,“ vysvětlila starostka.

Trafika u autobusového nádraží ve Vimperku je mnoho let na pozemcích města. Jeho majitelé pozemek chtějí léta odkoupit. Zastupitelé podle informací starostky Jaroslavy Martanové proto souhlasili s jeho prodejem a přihlásit se mohl kdokoliv.

