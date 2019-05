Prachatice – Druhý automobil přibyl do týmu prachatického Mostu naděje Farní charity Prachatice. Jedná se o druhý nový automobil za poslední dva roky.

Za jejich volantem jsou vidět sympatické mladé dámy Vladislava Nosková a Monika Sobotíková. Spíše, než v kanceláři, je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku. Most naděje nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové životní a sociální situaci. Jak zdůrazňuje Vladislava Nosková, která v terénní službě působí již tři roky, je kontakt s klienty v místě jejich bydliště velice důležitý. „Naši klienti často nejsou schopni sociální službu sami vyhledat. Není výjimkou, že nemají peníze na jízdenku, aby se za námi mohli vypravit. Navíc se často za svou situaci a za to, že nevědí, jak jí řešit, stydí. A tak se dostávají do ještě větších problémů,“ říká.