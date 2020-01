„Nosí bundu s nápisem Asistent prevence kriminality a mají u sebe průkaz zaměstnance města. Jejich hlavní pracovní náplní je činnost preventivního charakteru,“ uvedla Jana Bártová, místostarostka města Volary.

Asistenti pomáhají nejen doprovázet školáky do školy, ale dohlížejí převážně v oblastech, které co se kriminality týká rizikové a občané je vnímají jako nebezpečné lokality. „Jejich pracovní doba je rozvržena do různých časových bloků během dne,“ dodala místostarostka.

Město Volary v současné době zpracovává žádost o dotaci Ministerstva vnitra z programu prevence kriminality na činnost asistentů prevence kriminality.

Pokud bude úspěšné, zaplatí jen na výstroj.