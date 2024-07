Až s odstupem let vyšlo najevo, že senzační nález zinscenovala Státní bezpečnost (StB). Cílem akce, od níž nyní uplyne 60 let, bylo zejména zdiskreditovat Německo coby stát stále plný nacistických přisluhovačů.

„Akci s názvem Neptun řídil zástupce náčelníka kapitán Ladislav Bittmann s krycím jménem Brychta, odborník na provokace a amatérský potápěč Svazarmu. Nejdůležitější dokumenty měla dodat sovětská KGB. K tomu došlo až počátkem září, což posunulo celý časový plán,“ řekl Deníku publicista a badatel Zdeněk Roučka z Plzně, který se akci Neptun věnoval v knize Šumavou ze svobody do opony a také o ní uspořádal výstavu v Železné Rudě.

Psal se 19. červen 1964, když z Prahy vyrazili na Šumavu čtyři estébáci. Vezli čtyři bedny, upravené tak, aby vypadaly jako ze druhé světové války. Měly potřebnou patinu, byly v nich ale čisté papíry. K Černému jezeru dorazila čtveřice kolem druhé hodiny ranní. Akce začala ve 3.10 hodin. „Nad ránem ve 4.30 hodin ležely bedny zalité asfaltem na dně. Byly spuštěny na laně ze člunu a v hlubině je rozmístil a zamaskoval sám Bittmann,“ popsal Roučka.

„Objevit“ se je pěti potápěčům Svazarmu, mezi nimiž byl i Bittmann, podařilo v pátek 3. července odpoledne. „Okolí jezer bylo hermeticky uzavřeno, dorazili potápěči ministerstva vnitra a ženijní oddíl sušické brigády Pohraniční stráže. Už 5. července přineslo Rudé právo na straně 2 první informaci o nálezu beden v článku Co skrývají šumavská jezera?,“ informoval badatel. Doplnil, že bedny ale nebyly ihned vytaženy na hladinu. Zůstaly ještě více než týden pod hladinou. Na místo se v tu dobu sjížděla řada novinářů, zájem o vojenské bedny s neznámým obsahem byl veliký. Bedny byly vyloveny mezi 11. a 13. červencem poté, co ženisté přesunuli na jezero dva pontony. Dne 14. července byly bedny teatrálně převezeny do Prahy a o tři dny později vydala ČTK zprávu, že obsahují nacistické dokumenty. Informaci převzaly tehdejší tuzemské noviny. Jak o tištěné zprávy, tak o televizní dokument byl velký zájem v zahraničí. „Až 15. září se konala v Čs. televizi velká tisková konference naúkolovaného ministra vnitra Štrougala za účasti domácích i zahraničních novinářů. Dokumenty prý mimo jiné dokazovaly, že NSR a Rakousko byly stále prorostlé bývalými, stále aktivními přisluhovači nacismu. O obsahu dokumentů psaly všechny světové noviny, řadu politiků se podařilo zdiskreditovat. Akce Neptun splnila svůj cíl,“ řekl Roučka. Dodal, že pravda vyšla najevo až poté, co po srpnu 1968 zběhl Ladislav Bittmann na Západ a v roce 1971 vypovídal pod krycím jménem v americkém Kongresu. Za to byl v Československu odsouzen v roce 1972 k trestu smrti.