Přesně v polovině je rekonstrukce vimperského zámku. Ta začala vloni a práce na ní by měly skončit v letošním roce. Venkovní práce, které dovolilo počasí, už jsou podle Vojtěcha Brože, kastelána zámku, hotové.

Rekonstrukce na zámku ve Vimperku pokračují. | Foto: Foto: Zámek Vimperk

Nyní se firmy přestěhovaly pod střechu, kde se věnují například podlahám, pokládají dlažby a vzorkují. "Na jediný den se práce nezastaví," uvedl Vojtěch Brož se slovy, že návštěvníci se do zrekonstruovaných prostor podívají v příštím roce. Na zámku se museli pustit do boje s dřevomorkou, která zámek trápila více, než se mohlo zdát. Tím pádem se navýší i náklady na rekonstrukci, která obnáší 110 milionů korun. "Zatím přesně nevíme, o kolik nám zvedne rozpočet dřevomorka, nemáme to vyčíslené, ale jedná se o něco, co nikdy dopředu není možné odhadnout," uvedl kastelán.