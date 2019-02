Netolice - V ulici Pod Jánem v Netolicích se začala uvolňovat skála, ohrožuje rodinu Dvořáků.

Kameny ze skály Pod Jánem v Netolicích se začaly uvolňovat už před prvními povodněmi. Dostaly se za kůlnu, o kterou se nyní opírají. „Zatím sem několik kamenů spadlo naštěstí v době, kdy jsme tu zrovna nebyli,“ říká Marta Dvořáková. | Foto: Deník/Iva Landgráfová

Rodina Dvořáků, která zde žije již přes padesát let, se nyní bojí i relaxovat pod pergolou, která se nachází na jejich zahradě přímo pod skálou.

„Za ta léta jsme tu nic podobného nezažili. Z jedné strany nás sužuje potok a teď i skála,“ říká se strachem v očích majitelka domu Pod Jánem Marta Dvořáková se slovy, že kameny se naštěstí ze skály do zahrady valí v době, když tam zrovna nejsou.

Vyčištění

„Jen doufáme, že město dodrží to, co nám slíbilo. Jeho představitelé tvrdí, že do týdne nebo čtrnácti dní by se mělo začít s vyčištěním a odstraňováním kamenů, které spadly do úzké uličky mezi naším domem a skálou. Mělo by se odstranit i to, co ještě na skále visí,“ doufá Marta Dvořáková, která už se pomalu loučí s nádhernou zahradou. „Byli jsme upozorněni na to, že se skalkou se můžu rozloučit,“ posteskla si.

Bývalý lom

Podle starosty Netolic Oldřicha Petráška je zmíněné místo tím, kde se dříve nacházel lom. „Proto zřejmě dochází ke drolení a uvolňování. Dále pak také povětrnostní podmínky mají podle mě podíl na ovlivnění uvolňování,“ říká netolický starosta Petrášek.

Za kůlnou

„Skála se začala uvolňovat už před prvními povodněmi. Potom přišla voda a silný vítr, který tu několik dní panoval, tomu také rozhodně nepřidá,“ podotkla Dvořáková.



Kameny, které se ze skály uvolnily, spadly do uličky za kůlnou, opírají se o ni. „Ale nebezpečí žádné nehrozí,“ ujišťuje netolický starosta se slovy, že město už hledá způsob, kterým problém vyřešit.

Odborná pomoc

„Hledáme odbornou firmu, která by se o odstranění kamenů postarala. Poté musejí radní schválit uvolnění finančních prostředků z rozpočtu,“ zmínil se vedoucí netolického odboru životního prostředí Jindřich Bukovský s tím, že je nutné, aby se firma pustila do vyčištění.

„Je třeba velké kameny rozbít, protože jinak není možné je z prostor za kůlnou dostat ven. Poté se musejí odvézt. Následně na řadu přijdou i ty, které jsou v tuto chvíli na skále už také uvolněné, “ upřesnil Bukovský se slovy, že zmíněný postup schválili odborníci, kteří už se přímo na místě byli podívat.

Poškozená omítka

„Trápí nás to, v uličce za kůlnou se kameny o dům opírají. Nedá se tam dostat. Nejhorší je, že voda se nemá kudy dostat ven, zůstává tak pod domem. Snažíme se to tady kvůli vodě co nejvíce vymetat. Kameny zatím poškodily jen omítku, nikomu se naštěstí nic nestalo,“ dodala Marta Dvořáková. Její manžel doplnil, že jsou rádi, že město v tomto případě zareagovalo rychle a radní okamžitě uložili příslušnému odboru, aby se problémem zabýval.