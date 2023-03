Otevření restaurace nebo ubytování v horské chatě na vrcholu Libína se rozhodně letos neuskuteční. Město Prachatice koupilo chatu na Libíně a přilehlé pozemky v listopadu roku 2019 za 8,6 milionu korun. Hned potom začaly vést diskuze o projektu. Jenže se ukázalo, že na vrcholu chybí pitná voda a průzkumné vrty zatím správný zdroj neukázaly. Projekt na rekonstrukci je zadaný, ale hned také nebude.

Horská chata u rozhledny na vrcholu Libína. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Při nedávném jednání prachatických radních architekt Michal Fišer podle informací prachatického starosty Jana Bauera představil rozpracovanou stavebně technickou úpravu objektů na vrcholu Libína. Celková rekonstrukce by byla tak finančně náročná, že vedení města mění plány. "V první fázi se zaměříme jen na centrální budovu s restaurací," uvedl prachatický starosta Jan Bauer. Hlavní budova by měla sloužit jako restaurace s venkovní terasou. V patře budovy by měly vzniknout ubytovací kapacity hlavně pro personál. "S ubytovací kapacitou pro turisty počítáme v sousední budově, ale ta bude s ohledem na ekonomickou situaci zatím zakonzervována. O opravách můžeme diskutovat v případných dalších fázích rekonstrukce," uvedl.

Podívejte, jak by mohla vypadat chata na Libíně

Dokončení projektové dokumentace vedení Prachatic odhaduje na začátek příštího roku. Teprve potom začne hledat stavitele a začne se s opravami. Prachatický starosta Jan Bauer tak odhaduje, že restaurace na vrcholu Libína by mohla začít fungovat v letní sezoně 2025.

Bývalé vedení města Prachatice chtělo chatu Libín a okolní budovy opravit ve dvou etapách. Náklady na rekonstrukci ještě byly ještě loni odhadovány na 24 milionů korun. Současná ekonomická situace ale ceny určitě změní. Projekční cena pro první fázi opravy, tedy rekonstrukci restaurace, se připravuje.

Opravy objektů na Libíně nezačnou dřív než příští rok. Restaurace tu zůstane

Jak šel čas na Libíně:

- Chata a rozhledna na vrcholu Libína u Prachatic.

- Původní chata na Libíně vyhořela v padesátých letech 20. století, to tam bývala vojenská hláska. Údajně za požárem stála armáda USA, která považovala místo za strategický bod.

- Nejprve byly na původním místě postaveny sklepy a základová deska. Teprve potom se postavila chata nová.

- O stavbu nové chaty se postaral tehdejší Dům pionýrů a mládeže v Prachaticích, a ten ji také do roku 1989 provozoval.

- Novou chatu koupil v roce 1989 její správce Jaroslav Pekárek, který ji také s celou rodinou provozoval až do konce roku 2007. Rodina také odkoupila bývalé objekty vojska, opravila je a vznikl z nich obytný dům.

- Celý areál následně rodina prodala na přelomu let 2007 a 2008 společnosti Libín Oase, za kterou stál čechošvýcar René Odermann, od té doby je chata zavřená.

- Na podzim roku 2019 chatu a celý areál odkoupilo město Prachatice za 8,6 milionu korun a od té doby připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci celého areálu.

- Od léta 2022 je tam pro turisty k dispozici občerstvení v Boudě na vrcholu.