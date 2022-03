Město proto nechá ještě zpracovat geologický průzkum, který zjistí případné anomálie v terénu. „Pokud se zjistí, že je opravdu vody málo, budeme muset řešit akumulaci vody do nádrží,“ popsal Martin Malý.

Hospůdka na vrcholu Libína chybí. Radnice chce pronajímat alespoň kiosek

Teprve poté, co se najde způsob řešení, bude možné zakomponovat napojení vody do objektů také do projektové dokumentace a požádat o stavební povolení. „Bez vyřešeného zásobování vodou nikdo stavební povolení nevydá. Budeme rádi, pokud se nám ho podaří získat letos na podzim,“ plánuje prachatický starosta. Jisté tak je, že areál na vrcholu Libína zůstane minimálně celý letošní rok ve stejném režimu jako dosud. Už dříve totiž vedení města Prachatice řeklo, že budovy nejsou provozuschopné a není možné tam z bezpečnostních důvodů provozovat restauraci.

K dispozici i nadále zůstává jen kiosek pod rozhlednou, který Prachatice nabízejí k pronájmu. „Když se najde zájemce, který by si kiosek pronajal, budeme jen rádi,“ ujistil prachatický starosta. Ideální by podle něho byl pronájem na celou letní sezonu.