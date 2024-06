První červnový víkend patřil vimperské pouti. A ani počasí nemohlo dobrou náladu všech příchozích zkazit.

Na vimperské pouti bylo o víkendu veselo. | Foto: Stanislav Falář

Ač to chvílemi vypadalo beznadějně, přece jen déšť vimperskou pouť nepokazil. Zábavy v podobě kolotočů několika druhů nebo autodrom se nezastavily. Nechyběly stánky s cukrovou vatou, perníky, želé a dalšími dobrotami. A co by to bylo za pouť, kdyby ve vimperském parku nestála střelnice, kde malí i velcí stříleli po špejlích, aby si mohli domů na památku odnést růži, plyšáka nebo jinou hračku.

