"Máme tu devět vinařství," uvedla ve slunném a později proměnlivém dnu organizátorka Markéta Pekárková za Víno fest, který pořádal vinobraní. V nabídce byly oblíbené i méně známé odrůdy, samozřejmě burčák a zasvěcené dotazy návštěvníků dávaly tušit, že přesně vědí, co na pultech stánků hledají. Někteří přišli jen okoštovat a mohli si k tomu pořídit i sklenici, pro cyklisty dokonce se slevou. "Spolupracujeme s městem," doplnila Markéta Pekárková s tím, že město pořádá řemeslný trh na horní části náměstí.

Bojí se deště

Sama Markéta Pekárková přijela z Vína Hnidák Čejkovice. Letošní úroda je už před hlavní sklizní, ale čeká se na počasí, jako obvykle v zemědělství. "Cukernatost bude vyšší, to je dobře, bylo hodně sluníčka," zmínila Markéta Pekárková a připojila, že důležité je, aby nyní nepřišly deště. "Celé by to zplesnivělo," vysvětlila Markéta Pekárková, co hrozí. Z vinařství přivezla na prodej pozdní sběry, výběry z hroznů. Mimo jiné také druh vína FRIZZANTE - perlivé šumivé víno, které dělají čeští a moravští vinaři. Z konkrétních odrůd to byl například Hibernal, bílé víno, které se hodně pěstuje v oblasti Čejkovic. "Jsme malé vinařství, máme jen deset hektarů, víno u nás zraje v dřevěných sudech," popsala Víno Hnidák Markéta Pekárková a dodala, že nemají velké nerezové tanky, které využívají velké podniky.

Houby, kam se podíváš! Na 200 druhů jich roste na obří výstavě v zámku v Třeboni

Kvůli cestě na jih Čech vstávala Markéta Pekárková ve tři hodiny ráno, akce se připravuje půl roku dopředu. Sehnat vinaře, kapelu, v sobotu v Třeboni hrálo sázavské uskupení Beneton Rock, domluvit se s městem… Zhruba deset zúčastněných vinařství je ideální, netříští se zájem zákazníků, nabízí se přiměřený rozsah koštování… V regionu chystá Markéta Pekárková ještě Svatováclavské vinobraní v Kardašově Řečici 28. září. "Tam budeme prvním rokem," říká vinařka z Čejkovic. V Třeboni bylo podzimní vinobraní druhým rokem, na jaře ještě měli premiérovou jarní akci a v listopadu chystají představení svatomartinských vín. V Třeboni by rádi pořádali vinaři akci i v příštích letech. "Máme zatím dohodu s městem. Po České republice pořádáme 12 akcí," doplnila Markéta Pekárková, která sama má v oblibě suchá vína sylvánské zelené nebo sauvignon.

Ze Ševětína se přijela podívat Ludmila Kubištová. "Děláme si výlet, se synem a s dědou," zmínila Ludmila Kubištová a dodala, že má v oblibě spíš suché víno. U stánku vinaře Davida Chocholatého ji na první pohled zujaly etikety. "To jsou krásné lahve," usmála se na věrné vyobrazení dudka chocholatého a dodala, že zkusí odrůdu hibernal. Na dotaz, jestli do sklenice na ochutnávku, odpověděla, že si vezme láhev. "Bohužel, jsem tu autem," vysvětlila vzápětí.

Na nejbližší vinnou akci se můžete do Třeboně podívat v listopadu na svatomartinská vína.