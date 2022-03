Na Světový den vody spatřila světlo světa hra Serenáto

autor externí

Společnost ČEVAK a.s. zásobuje každý den pitnou vodou více než půl milionu obyvatel v Jihočeském a Plzeňském kraji a také na Vysočině. „Stejně jako musíme zajistit spolehlivé dodávky vody pitné, musíme se postarat i o vodu odpadní. K tomu, aby se vrátila do přírody v co nejlepší možné kvalitě, může přispět každý z nás, třeba i tím, že si uvědomí, že toaleta není odpadkový koš,“ řekla mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

Světový den vody představil novou hru SERENÁTO. | Foto: Čevak a.s.

A právě tento slogan je jedním z klíčových sdělení programu „DOODPADU aneb co do kanalizace nepatří.“ Osvětový projekt zaměřený na problematiku odpadních vod zahájily před deseti lety vodohospodářské společnosti skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. Téměř stovka kolektivů z řad studentů středních škol a gymnázií se zapojila do vyhlašovaných projektových soutěží. Naposledy měli studenti za úkol vymyslet hru na zadané téma. Výsledkem je hra SERENÁTO, která byla vydána právě u příležitosti letošního Světového dne vody. Hráči se při ní promění v čistírny odpadních vod. „Zábavným způsobem tak zjistí, že vyčistit námi „použitou vodu“ není jednoduché. Zejména tehdy, když čistírnám komplikují práci předměty a látky, které do kanalizace nepatří. Dozvědí se například, co zabírá na zbytky léků, nebo na oleje a tuky,“ přiblížil princip hry vedoucí marketingu a komunikace skupiny ENERGIE AG BOHEMIA Ivan Kafka. Mladí hasiči už si dokázali ze soutěže odvézt zlato i stříbro najednou Doplnil, že hra byla inspirována téměř všemi soutěžními příspěvky, které studenti ve třetím ročníku soutěže středních škol odevzdali. „Snažili jsme se z každé převzít to nejlepší a věříme, že v SERENÁTU každý úspěšný soutěžní kolektiv najde některý ze svých nápadů. A především, že se pobaví samotní hráči,“ doplnil Ivan Kafka. SERENÁTO se nedá koupit v běžné obchodní síti, můžete jej ale vyhrát na facebookové stránce DOODPADU a při projektových dnech a soutěžích. Zdroj: ČEVAK a. s.