Všichni, kdo město o změnu územního plánu žádají, chtějí aby jejich pozemek už nebyl zemědělskou půdou, ale plochou k bydlení či rekreaci. Stručněji řečeno chtějí své vlastní zemědělské pozemky využít k tomu, aby si na nich mohli postavit domy. To jen potvrzuje fakt, že v Prachaticích chybí stavební parcely. Lidé ale chtějí stavět.

Problém ale vidí zastupitel Jan Bauer (ODS) u jedné z podaných žádostí. Tu podala společnost Resort sv. Markéty, která je už několik let v likvidaci a vlastní pozemky na Lázních sv. Markéty, které do společnosti původně vložilo město Prachatice. Město je navíc stále spolumajitelem Resortu. Většinový vlastník společnosti požaduje, aby se z pozemků stala obytná zóna. Přitom v územním plánu je lokalita zanesena jako plocha pro lázeňské využití. Zastupitelé jsou ale rezolutně proti jakýmkoliv změnám územního plánu.

„Lázně jsou podle mého jednoznačná záležitost, přes to nejede vlak a nic by se měnit nemělo a pozemky by měly být dále využity jako wellnes a město by se mělo snažit, aby se k nim dostalo zpátky,“ uvedl Jan Bauer. Zbylých osm žádostí je podle něj jen důsledek toho, že lidé chtějí stavět a nemají kde. Zároveň chtěl vědět, po jaké době je možné provádět dílčí změny územního plánu. „Kolik musí být nashromážděno žádostí, abychom o tom mohli diskutovat,“ ptal se s návrhem, aby zastupitelé osm žádostí poslali do dalšího projednání a Lázně sv. Markéty rezolutně odmítli.

Diskutovat o dílčích změnách územního plánu je podle informací starosty Martina Malého možné vždy po dvou letech. „Ty uplynuly. Žádostí je ale minimálně, proto navrhujeme, abychom ještě další rok vyčkali, zda se dorazí další žádosti o změny, a rozhodli o nich později,“ vysvětlil Martin Malý. Takový návrh zastupitelé přijali, když proti návrh Jana Bauera oddělit pozemky Lázní sv. Markéty a neměnit jejich statut v územním plánu a prověřit zbylá územní soukromých majitelů pro změnu na stavební parcely, zamítli.

Žadatelé o změny musejí být trpěliví, o územním plánu města Prachatice se bude mluvit až příští rok v dubnu. Nové žádosti o změny mohou lidé podávat ještě rok, a to přesně do 10. dubna 2022.