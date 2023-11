/VIDEO/ Na svatého Martina ve Volarech nejenže tento světec dovezl sníh, ale vrátil i populární Country bál. Jistou symbolikou je, že jej uvádí Martin Janda, kterého známe zejména z Volarského sekáče a též z expediční kamery, jejíž zimní část se blíží.

Country bál ve Volarech. | Video: Ladislav Beran

Dámy v dlouhých sukních a pánové v kloboucích a s kolty proklatě nízko zaplnili společenský sál radnice, která se stala na tento večer Twigerwhhisky saloonem. Whiska, rum a ohnivá voda tekly proudem, krok čtverylek, Tenesee walz a nechybělo vystoupení Country skupiny Feagle z Husince, která ukázala program a spolu s nimi poté tančil i zbytek unavených pistolníků pod dohledem šerifa a jeho pomocníků. Velmi pěkný večer skončil v klidu, neboť indiáni zakopali pro svato Martinskou noc válečné sekery, to proto, že bílý osadníci jim připravili dobrou husičku specialitu dne a sami se šli bavit. K tanci vyhrávala hudebně divadelní skupina Rybníkáři známá Jihočeská country a trampská kapela, která na naší hudební scéně působí již od roku 1988 a tanečníci jejich písně zpívali spolu s nimi a do tance to bylo skvělé.

