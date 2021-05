Město Vimperk navazuje na loňský úspěch a rozjíždí projekt „ŠUMAVOU NA KOLE vimperským cyklobusem“. Rozšiřuje délku tras v centrální části Šumavy, po kterých bude cyklobus turisty i místní vozit. Nově už také nebudou vozy s cyklovleky vyrážet na trasu jen v pracovní dny, ale také o víkendech.

Cyklobus s vlekem. | Foto: Foto poskytla Lenka Pechoušková

Projekt, který od počátku řídí a financuje město, již nebude pokrývat pouze úsek z Vimperka, na Kvildu a Borová Lada, novým partnerem se stal také městys Strážný. I tam bude přes léto vimperský cyklobus zajíždět. Jezdit bude od 1. července do 31. srpna. „Náklady činí kolem 530 tisíc korun, téměř pětinou nás ale podpoří městys Strážný. Kromě dalších přispívajících, kterými byly v loňském roce Česká unie sportu a obce Zdíkov, Stachy, Modrava, Nové Hutě, Kvilda a Borová Lada, je projekt podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 138.659 korun. Cyklobus by měl na Kvildě navazovat na zelené linky plzeňského Povedu a českobudějovického Jikordu. Měla by v něm platit i zvýhodněná jihočeský jízdenka od Jikordu. Kapacita cyklobusu je 20 osob,“ uvedla Lenka Pechouškov z odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk.