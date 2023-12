Při pokusu o sjezd karu Černého jezera na Šumavě utrhl mladý lyžař v pátek 8.12.2023 malou lavinu. Ta ho částečně zasypala. Po zásahu horských záchranářů se událost obešla bez zranění.

Při pádech lavin pomáhají psi. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

Lavina se v přímé souvislosti s pohybem mladého lyžaře v karu Černého jezera uvolnila kolem jedné hodiny odpoledne. Nebyla příliš veliká, ale částečně mladého muže zasypala a sebrala mu lyže. Mladík si sám stačil zavolat o pomoc. „Na místě bylo kolem metru sněhu, v návějích ještě více. Terén jako takový je velmi nepřístupný a nebezpečný. Muž byl v dobrém zdravotním stavu, ale bez lyží nebyl schopen se z prostoru dostat,“ uvedl jeden ze zasahujících záchranářů.

Událost se stala v přísně chráněné přírodní rezervaci v CHKO Šumava v tzv. „NO GO zóně“. Přestože je Šumava obecně vnímána jako nelavinové pohoří, při běžné zimě se každoročně uvolní několik lavin. I proto má Horská služba Šumava v lavinových katastrech Černého, Čertova a Plešného jezera dva lavinové preventisty, kteří pravidelně lavinovou situaci na místě monitorují. „Pro kvalitní zásah Horské služby v těchto NO GO zónách je rozhodující terén perfektně znát. Je velmi složitě přístupný a profil je velmi členitý. Bez jeho znalosti je tam pohyb nejen pro turisty, ale i pro záchranáře nebezpečný. Proto je pro nás klíčové se v tomto terénu pravidelně pohybovat, cvičit, provádět lavinové měření, chodit na kontroly, zkrátka být v rajónu fyzicky přítomni. Turisté by se samozřejmě neměli pohybovat tam, kde nemají, ale když už se to stane, Horská služba musí zasahovat rychle, profesionálně a bezpečně i pro zasahující záchranáře,“ vysvětluje náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura.