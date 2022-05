V soutěži si Martin Kaloš připsal i několik úspěchů, kdy se svými spolubojovníky porazil celé startovní pole. "Byli jsme tu s partou STS Chvojkovice Brod a podařilo se nám vyhrát Šumamana třikrát za sebou. Pak nás ale pokořili kluci z Hradce, kteří vyhráli za sebou hned čtyřikrát. Byli jsme dobrá parta a zažili jsme spolu vzestupy i pády, vyškrábali jsme se ze spodních pozic až nahoru," vzpomenul na svoje začátky závodník.

Přestože si Martin už několikrát řekl, že i vzhledem k věku přenechá účast mladším, letos se mu to nepodařilo. "Loni jsem Šumamana neběžel, byl jsem teď asi čtyřikrát v realizačním týmu, ale přemluvil mě kamarád Milan a začínám toho litovat, že znovu běžím. Pro mě je výhra dostat se i s kamarády do cíle a zvítězit tak sám nad sebou. Už asi deset let říkám, že běžím naposledy a je to tak i dnes," zavtipkoval závodník Martin Kaloš. Jeho tým nakonec obsadil pěkné šesté místo s časem 6 hodin, 38 minut a 18 sekund.

Celý závod vyhrál tým zásahové jednotky z Hradce Králové, který trasu dokončil v čase 5 hodin, 34 minut a 38 sekund. Ve druhém nejrychlejším čase zdolal trať tým zásahové jednotky z Brna se ztrátou necelé půlhodiny na vítěze a třetí místo obsadil sportovní klub HIKO Team - URNA.

Šumaman je pro závodníky extrémní zkouškou, kde si řada z nich sáhne až na dno fyzických sil. "Trať byla letos poměrně náročná, měla 50 kilometrů na délku. Závodníci většinu zdolávají na horském kole, devět kilometrů je běh a tři kilometry se jedou na raftu," popsal mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner a dodal, že účastníky závodu čekalo celkem devět stanovišť, která jsou často kombinovaná s lezením po lanech vysoko v korunách stromů. Některé úkoly musí soutěžící překonat se zátěží v podobě barelů nebo pneumatik.

Závod doprovodil také zajímavý program pro veřejnost v podobě ukázek policejního vrtulníku a zásahové jednotky v akci, návštěvníci viděli také práci policejních psů i koní. Děti si navíc mohly vyzkoušet také zjednodušenou verzi soutěže Šumaman Junior.