„Oslovili nás s tím, zda jsme schopni je odchytit a případně umístit. Majitele vyhledali, on se ke zvířatům nemá a měl uvést, že je mají odstřelit myslivci, že už je nechce,“ popsala majitelka zooparku Romana Albrecht Lišková. Zaměstnanci parku proto na místo vyjeli čtyřmi auty, celkem v deseti lidech, a po třech hodinách se jim oba pštrosy nandu podařilo polapit.

„Teď je máme u nás v karanténě a už u nás zůstanou,“ uvedla majitelka zooparku. Tam se se zvířaty budou lidé moci setkat, zoopark totiž právě o uplynulém víkendu zahájil letošní návštěvnickou sezonu. Podle toho, co policisté zjistili od původního majitele, měla být zvířata na svobodě poměrně dlouho, snad až měsíc. „Nandu nejsou nároční, v současné chvíli jsou schopni najít si pastvu a uživit se. Pokud by přišla velká zima, pak by ve volné přírodě uhynuli,“ doplnila.