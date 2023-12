Cesta mezi Prachaticemi a Libínským Sedlem je úzkým místem na silnici II/141, která vede na hraniční přechod s Německem. Na vozovce s výrazným stoupáním ale chybí stoupací jízdní pruhy, které by umožnily bezpečně předjet pomalu jedoucí nákladní auta. To často vede k riskantnímu předjíždění a dopravním nehodám. Za posledních 14 let jich podle informací prachatického městského úřadu bylo 141, z toho dvě s fatálními následky a 11 s těžkým zraněním.