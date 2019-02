Jak starosta Václav Vostradovský už na začátku týdne uvedl, obleva obci příliš nepomohla, naopak, narušila se při ní ujetá vrstva sněhu na vozovkách a vznikly v ní koleje. „Správa a údržba sinic nám sem poslala jednak frézu, ale i grejdr, který srovná povrch na vozovce,“ přiblížil starosta.



S grejdrem se ale silničáři nevydali na Kvildsko poprvé. „Nejen na Kvildsku, ale i dalších místech regionu je to v podstatě mnohdy jediná šance, jak udržet vozovku ve sjízdném stavu. A to především tam, kde se nesmí používat sůl,“ vysvětlil Martin Grožaj ze Správy a údržby silnic.



Na Kvildě si obec a správa silnic vycházejí vstříc dlouhodobě. „Musím je pochválit, opravdu nám pomáhají hodně,“ uvedl starosta a zopakoval v podstatě větu, kterou řekl i Martin Grožaj.



Ten se ale, stejně jako starosta obce, pozastavuje nad chováním některých běžkařů a chodců. „Vůbec jim nevadí, že nám komplikují práci, když se prostě neuhnou. Opravdu to u některých hraničí. A ještě se tu chlapi leckdy setkají s tím, že od turistů dostanou vynadáno,“ kroutí hlavou Martin Grožaj.