Azurové počasí a rozvolnění opatření vylákalo do železnorudských areálů spousty lidí. I ta největší parkoviště – u Špičáku a Kaskády – byly plné do posledního místa. Vysoká návštěvnost byla znát i v areálech. „Jsme rádi, že opatření skončila, na návštěvnosti je to vidět. I nálada na kopcích je jiná, zmizel stres z věčných prohlížení telefonů a certifikátů. Bylo to nepříjemné pro nás, co jsme to museli kontrolovat, i pro lidi,“ řekl za areál Alpalouka Václav Nový, která zhodnotil, že sezona se zatím vyvíjí slušně. „Deštivý začátek byl trochu strašidelný, ale vyhrabali jsme se z toho dobře. Od Vánoc jsme v podstatě provoz nepřerušili. Máme nasněženo a připraveny i sněhové rezervy, takže jsou podmínky skvělé,“ dodal Nový.