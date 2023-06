Dva návrhy podali Prachatičáci do participativního rozpočtu města. V něm město Prachatice pro letošní rok vyčlenilo dvě stě tisíc korun na vylepšení města podle přání obyvatel.

Šibeniční vrch u Prachatic. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Šibeniční vrch u Prachatic.Zdroj: www.mapy.czNávrhy mohli lidé posílat do začátku letošního května a jak upřesnil prachatický starosta Jan Bauer, návrhy přišly dva. Pouze jeden z nich ale splnil radou letos v lednu schválená pravidla pro participativní rozpočet. Je to ovocný sad s vyhlídkou pod Šibeničním vrchem. Jedním z pravidel je svolat veřejné hlasování o jednotlivých návrzích. „S ohledem na skutečnost, že pravidla participativního rozpočtu splňuje jediná z podaných žádostí, není veřejné hlasování o návrzích nutné,“ upřesnil organizační postup v rámci participativního rozpočtu vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích Luboš Kvasnička. Ujistil, že Ovocný sad s vyhlídkou pod Šibeničním vrchem bude. Jeho realizaci ale město plánuje až na podzim. „A to pro správné načasování výsadby ovocných stromů,“ dodal.

Prachatický místostarosta Jakub Nepustil věří, že projekt přispěje ke zlepšení kvality života ve městě. „Doufám, že v příštím roce můžeme očekávat aktivnější zapojení veřejnosti v podobě nových zajímavých návrhů,“ zhodnotil participativní rozpočet místostarosta města Jakub Nepustil.

Šibeniční vrch

Kopec s výškou 681 m n. m. u Prachatic. Je na něm vodojem, radiový a televizní vysílač. Vrchol je přístupný, vede k němu turistická stezka Vyhlídková stezka kolem Prachatic. Nachází se zde rovněž i vyhlídka na historické centrum Prachatic a severního okraje města.