Stačí si s sebou v sobotu vzít na procházku pytel na odpadky. Ten si mohou zájemci vyzvednou v sobotu v 10 hodin v Mezigenerační zahradě prachatického KreBul v ulici Zlatá stezka. „Máme také rukavice, provázek a logo akce,“ upřesnil Zdeněk Krejsa z KreBul.

Jde o dobrovolnou akci, kterou zaštiťuje a zároveň více informací podá Hanka Rabenhauptová z kanceláře prachatického starosty. „Otázka zní, zda dokážeme v našem městě a jeho okolí nasbírat jedenadvacet pytlů s odpadky a nemusí to být pouze za jediný den, sbírat vše, co do přírody nepatří, můžeme klidně stále,“ řekla s tím, že foto nepořádku mohou lidé posílat na radnici.